Выставка собак и фестивали прошли в Пушкино в минувшие выходные

Последние выходные сентября в городском округе Пушкинский стали насыщенными на события. Жители посетили выставку собак, соревнования по автозвуку, детский турнир по плаванию и фестиваль кукольного творчества.

Любителей животных пригласили на площадку у ТРЦ «Акварель», где состоялась Всероссийская выставка собак. Около 150 питомцев из городов Подмосковья продемонстрировали свою выправку, внешний вид и навыки. Среди участников были популярные породы — шпицы, алабаи и пудели, а также новые для жителей округа собаки, в том числе миниатюрный хованез и амбулли — селективно выведенная порода собак-компаньонов.

На территории торгово-развлекательного центра также прошли соревнования по автозвуку. Участники состязались в мощности аудиосистем, стараясь превзойти соперников по уровню звучания.

Спортивное мероприятие состоялось в бассейне ФСК «Пушкино». Здесь прошел «День спиниста» — турнир для юных пловцов, которые только начинают осваивать этот вид спорта. Более 100 участников соревновались на водных дорожках, выполняя заплывы на спине.

В Ивантеевке в течение двух дней проходил фестиваль «Кукольный бал». Гости увидели театральные представления, выставку авторских игрушек и кукол, а также смогли принять участие в творческих мастер-классах.

«Здесь у нас и творческие многодетные семьи, и общественная организация помощи детям-инвалидам „Виктория“, и приглашенные мастера, которые специализируются на этом виде творчества. Это удивительные, уникальные работы», — отметила уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова.