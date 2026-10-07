Театр из Ногинска выступит с премьерой спектакля в Москве

7 октября на большой сцене «Мастерской „12“» Никиты Михалкова Московский областной театр драмы и комедии представит премьеру «Дон Кихот, человек из Ламанчи». Для ногинской труппы это особый день.

Театр выйдет на столичную сцену в рамках всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России», где в течение октября свои спектакли показывают театры Подмосковья.

Это не рядовой показ, а возможность заявить о себе на московской площадке и представить премьерный спектакль в программе, собравшей театральное искусство регионов России. Именно этой постановкой открылся 97-й театральный сезон.

«Дон Кихот, человек из Ламанчи» — мюзикл по пьесе Дейла Вассермана, поставленный заслуженным артистом России Валентином Варецким. В спектакле прозвучат 18 музыкальных номеров.

Главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Ташлыков. Постановка приурочена к его 70-летию, и именно он выбрал эту пьесу для юбилейного сезона, увидев в Дон Кихоте современного героя.

В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что всероссийский фестиваль-смотр «Атлас театральной России» представляет театральное искусство всех регионов Российской Федерации и направлен на самую широкую аудиторию зрителей.

Девиз фестиваля: «Театр для всех — театр для каждого». Каждый месяц, начиная с января 2026 года, каждый регион на сцене «Мастерской „12“» в течение пяти дней показывает спектакли своих театров.