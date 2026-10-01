Подмосковная компания выпустила 60 тысяч тонн оконной продукции с 2022 года

Компания Melke с 2022 года произвела более 60 тысяч тонн оконных систем. По итогам восьми месяцев 2026 года выпуск ПВХ-конструкций вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Melke со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За время работы компания инвестировала в создание современного инновационного производства более двух миллиардов рублей. Сейчас это одно из крупнейших предприятий муниципалитета, где трудоустроено более 1,8 тысячи человек», — напомнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

За первое полугодие 2026 года объем продукции, произведенной ГК «Пластика Окон», составил почти 6,3 тысячи тонн — практически на 300 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежегодно производственные мощности компании увеличиваются на 10%.

В подмосковном Фрязино у группы компаний «Пластика Окон» и Melke работает 13 производственных цехов. На площадке выстроен полностью безотходный цикл: помимо первичного ПВХ здесь используют переработанное вторичное сырье. Стекло перед сборкой предприятие закаливает самостоятельно.

Melke — полностью российский бренд. Завод выпускает оконные профили по технологии коэкструзии (COEX), а также производит подоконники, ручки и другие комплектующие для монтажа и эксплуатации оконных систем.