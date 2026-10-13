Многодетные мамы Подмосковья сошлись в кулинарном поединке

Многодетные мамы Подмосковья приняли участие в кулинарном состязании в рамках конкурса «Имя ее — Мама». Участницам предстояло приготовить ресторанное блюдо из одинакового набора продуктов и удивить жюри не только вкусом, но и подачей.

Основными ингредиентами стали филе морского окуня, кускус и овощи. По общему рецепту конкурсантки готовили блюдо под названием «Средиземноморский штурм», при этом могли дополнять его собственными решениями. За оригинальность жюри начисляло дополнительные баллы.

Благотворительный фонд «Исток» проводит конкурс для многодетных мам Подмосковья уже третий год подряд. По замыслу организаторов, такие мероприятия помогают женщинам отвлечься от повседневных забот, проявить свои способности и вспомнить о собственных интересах.

Участницы признались, что привыкли готовить для больших семей, поэтому ресторанный формат оказался непривычным. Им пришлось работать с небольшими порциями и оформлять блюда на тарелках так, чтобы они выглядели аккуратно.

После приготовления блюда представили на дегустацию, а жюри подвело промежуточные итоги. Впереди участниц ждут защита собственных социальных проектов, дефиле и другие испытания.

Финал конкурса «Имя ее Мама» запланирован на 22 ноября в Мытищах.