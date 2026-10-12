Подмосковная организация представила новый видеосюжет о жизни с муковисцидозом
В Подмосковье выпустили новый видеосюжет о жизни с муковисцидозом. Съемки четвертого выпуска проекта «В фокусе — жизнь. Продолжение» прошли в Истринской центральной библиотеке, сообщили в организации «Помощь больным муковисцидозом».
Героем программы стал 18-летний Данила, студент юридического колледжа и амбассадор организации. В интервью корреспонденту Марии Смирновой он рассказал о принятии диагноза, преодолении трудностей и планах на будущее.
С детства молодой человек участвует в социальных видеороликах и своим примером поддерживает людей с таким же заболеванием.
По словам руководителя проекта Ольги Алекиной, подобные истории помогают подросткам ответственнее относиться к лечению, учебе и отношениям с близкими.
Посмотреть выпуск можно по ссылке.
Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Региональную общественную организацию «Помощь больным муковисцидозом» в 2009 году основали родители детей с этим заболеванием.
Она консультирует семьи по вопросам лекарственного обеспечения, оказывает юридическую и психологическую помощь, предоставляет средства реабилитации и энтеральное питание.