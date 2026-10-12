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    Подмосковная организация представила новый видеосюжет о жизни с муковисцидозом

    Фото: Андрей Алекин

    В Подмосковье выпустили новый видеосюжет о жизни с муковисцидозом. Съемки четвертого выпуска проекта «В фокусе — жизнь. Продолжение» прошли в Истринской центральной библиотеке, сообщили в организации «Помощь больным муковисцидозом».

    Героем программы стал 18-летний Данила, студент юридического колледжа и амбассадор организации. В интервью корреспонденту Марии Смирновой он рассказал о принятии диагноза, преодолении трудностей и планах на будущее.

    С детства молодой человек участвует в социальных видеороликах и своим примером поддерживает людей с таким же заболеванием.

    По словам руководителя проекта Ольги Алекиной, подобные истории помогают подросткам ответственнее относиться к лечению, учебе и отношениям с близкими.

    Посмотреть выпуск можно по ссылке.

    Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Региональную общественную организацию «Помощь больным муковисцидозом» в 2009 году основали родители детей с этим заболеванием.

    Она консультирует семьи по вопросам лекарственного обеспечения, оказывает юридическую и психологическую помощь, предоставляет средства реабилитации и энтеральное питание.

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