Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается восстановление жилого пятиэтажного дома. На объекте обновляют квартиры и завершают работы по восстановлению конструкций, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Специалисты уже отремонтировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации и окна, а также привели в порядок подъезды. Сейчас подрядчики выполняют внутреннюю отделку жилых помещений: выравнивают стены и потолки, проводят штукатурные и малярные работы, укладывают плитку, устанавливают двери и сантехнику.

Качество и соблюдение технологии на всех этапах проверяют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

Глава ведомства Кирилл Григорьев ранее назвал работу стройконтроля героической и самоотверженной.

В рамках ремонта планируется восстановить более 60 жилых помещений. Работы полностью завершили в восьми квартирах.