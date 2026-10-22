Глава Ступина проверил благоустройство сквера на улице Маяковского

Обустройство новой общественной территории продолжается у дома № 21 на улице Маяковского. Глава городского округа Сергей Мужальских вместе с представителями подрядной организации и депутатского корпуса проверил, как идут работы.

Ветхий жилой массив на улице Маяковского, который находился на этой территории прежде, демонтировали, а жителей расселили. Проект благоустройства разрабатывали с учетом пожеланий горожан.

Уже сделано немало. Рабочие наметили пешеходные дорожки, практически уложили асфальт на парковке. Продолжается подсыпка плодородного грунта. Параллельно идет установка опор освещения в самом сквере и вдоль прилегающих дорог. Скоро специалисты приступят к укладке плитки.

По задумке дизайнеров, это будет уютное зеленое пространство с удобствами. Скамейки, урны, фонари, камеры наблюдения закуплены. В сквере посадят деревья, разобьют цветники. А встречать посетителей сквера на Маяковского будет приветственная стела. Машину гуляющие смогут оставить на специальной парковке. Завершится благоустройство к началу ноября.