Мастер-класс по пилотированию дронов прошел для школьников в Ногинске

Учащиеся Центра образования № 45 приняли участие в мастер-классе по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие прошло на базе школы, организатором выступила студия образовательной робототехники «Квадро» Государственного гуманитарно-технологического университета.

Под руководством наставников школьники прошли вводный курс в мир беспилотных технологий. Программа включала несколько этапов. Сначала ребята познакомились с основами управления дронами: узнали, как устроен квадрокоптер, какие бывают режимы полета и какие навыки необходимы оператору.

Затем перешли к практике на авиасимуляторах — это позволило отработать базовые приемы управления в безопасной виртуальной среде и почувствовать, насколько важна точность движений.

Самым зрелищным этапом стало реальное пилотирование квадрокоптеров. Школьники попробовали управлять дронами в визуальном режиме, следя за аппаратом с земли, и в FPV-режиме — от первого лица, через очки или экран, будто находясь внутри самого дрона. Завершился мастер-класс командной эстафетой, где ребята смогли применить полученные навыки в соревновательном формате.