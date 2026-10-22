Урок о 3D-моделировании провели для школьников в Подольске

На уроке ребята посмотрели обучающий видеоролик, в котором на примере создания деталей для велошлема показали основные этапы 3D-моделирования. Затем вместе с педагогом обсудили увиденное, разобрали, как правильно формулировать запросы для нейросети и какие возможности открывает трехмерная печать.

Во время дискуссии школьники предлагали собственные идеи. Варианты были разные: подставки для кружек и бумаги, полезные детали и даже макет города. Ребята смогли представить, как цифровая идея превращается в реальный предмет и как технологии помогают решать практические задачи.

На уроке также поговорили о профессиях, в которых востребовано 3D-моделирование. Такие навыки нужны инженерам, дизайнерам, разработчикам компьютерных игр и приложений. Работа с трехмерными моделями помогает развивать техническое мышление, внимательность и творческие способности.

Занятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», который знакомит школьников с современными информационными технологиями. Проект реализуется с 2018 года. Каждый учебный год посвящен новым темам, связанным с цифровыми технологиями. В течение года школьники знакомятся с разными направлениями ИТ-отрасли, выполняют практические задания и интерактивные упражнения. В рамках проекта предусмотрены тематические занятия для учеников разных возрастов с пятого по девятый класс.