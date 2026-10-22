ИИ внедрили в процедуру выдачи лицензий на пользование недрами в Подмосковье

В Подмосковье с начала года на региональном портале подали порядка одной тысячи заявок на получение права и оформление лицензии на пользование участками недр, содержащими подземные воды. Теперь искусственный интеллект проверяет доверенности в документах к заявлению на госуслугу, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Предоставление права и оформление лицензий на участки недр (подземная вода)» доступна в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра». Получить ее могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. ИИ распознает и анализирует загружаемые доверенности. Если файл прикреплен неверно, заявителю отображается подсказка, после чего он может сразу заменить документ.

Лицензия нужна для добычи подземных вод из уже имеющихся скважин и бурения новых. Она удостоверяет право на пользование участком недр в определенных границах и выдается индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Услуга предоставляется на платной основе, стоимость оформления лицензии составляет 7,5 тысячи рублей.