Жители Подмосковья смогут записаться в МФЦ через приложение «Добродел»

Жители Подмосковья смогут записаться в МФЦ через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оформления предварительной записи нужно в приложении открыть раздел «Услуги» — «Запись в МФЦ». Затем следует выбрать услугу или конкретный МФЦ, а также удобные дату и время визита.

Если планы изменились и посетить офис «Мои Документы» не получится, запись можно отменить в разделе «Мои записи».

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.