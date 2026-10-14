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    Жители Подмосковья смогут записаться в МФЦ через приложение «Добродел»

    Фото: МФЦ Московской области

    Жители Подмосковья смогут записаться в МФЦ через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Для оформления предварительной записи нужно в приложении открыть раздел «Услуги» — «Запись в МФЦ». Затем следует выбрать услугу или конкретный МФЦ, а также удобные дату и время визита.

    Если планы изменились и посетить офис «Мои Документы» не получится, запись можно отменить в разделе «Мои записи».

    «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.

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