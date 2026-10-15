Еще 248 семей Подмосковья получили сертификаты на улучшение жилищных условий

В Подмосковье с начала года 248 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий по госпрограмме. Благодаря поддержке они смогли приобрести собственные квартиры и дома. Как сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья, все участники программы воспитывают детей.

В Шатуре право на получение субсидии оформили девять молодых семей. Среди них Николай и Дарья Бабкины, растящие двух сыновей. Супруги узнали о возможности получить помощь несколько лет назад, но решили воспользоваться программой после рождения второго ребенка. Сейчас семья уже живет в собственной двухкомнатной квартире.

Жители Волоколамска Владимир и Кристина Васины благодаря государственной поддержке приобрели трехкомнатную квартиру в центре города. Супруги воспитывают маленького сына, названного в честь отца. Кристина отметила, что семья осталась довольна выбором жилья и рада, что смогла найти подходящий вариант.

Участвовать в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» могут люди не старше 35 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и зарегистрированы в Московской области. Кроме того, необходимо иметь средства для оплаты оставшейся части стоимости жилья — 65% от расчетной суммы — либо возможность оформить кредит на эту сумму.

Подать заявление можно через портал государственных услуг Московской области или портал «Добродел». Также документы принимают через МФЦ.