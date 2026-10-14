Москвича задержали за попытку кражи сейфа в Одинцове

Одинцовские полицейские задержали москвича, который пытался похитить сейф из дома. Мужчина пошел на преступление под влиянием телефонных мошенников.

В Дежурную часть УМВД России по Одинцовскому округу поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее отсутствие в частном доме находятся посторонние и слышен шум.

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Москвы с сейфом в руках на месте преступления. При досмотре обнаружены и изъяты гвоздодер, кувалда и болгарка. По словам фигуранта, мошенники представились сотрудниками спецслужб и убедили его в том, что в отношении него ведется уголовное расследование за пособничество ВСУ и перевод денег преступникам. Чтобы избежать ответственности, лжеправоохранители предложили сотрудничать: задержанному было необходимо ездить по адресам, вскрывать сейфы и забирать из них ценности.

Первым заданием стал дом в Козино. Ключи были под деревом, куда их положила несовершеннолетняя дочь хозяйки, которую тоже обработали аферисты — она думала, что помогает Росфинмониторингу проводить обыск. Москвич нашел сейф на втором этаже, не смог его вскрыть и решил вынести целиком. Однако забыл в доме пауэрбанк, вернулся за ним и попался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.