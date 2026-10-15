Спортсмены из Химок приняли участие в парусно-гребной регате

Команды Химок приняли участие в парусно-гребной регате, приуроченной ко Дню командира корабля Военно-морского флота. Соревнования состоялись 14 октября и проходили в статусе чемпионата и первенства Московской области по морскому многоборью.

В регате приняли участие более 150 спортсменов. За Химки выступили 3 экипажа: «Единые», «Гвардейцы» и беговой клуб #khimkiranbar. В составы команд вошли активисты и представители общественных организаций округа.

Участникам предстояло пройти дистанцию в 1000 метров. Лучший результат среди команд из Химок — 9 минут 43 секунды, еще две команды финишировали за 9 минут 50 секунд и 10 минут 25 секунд.

Для многих спортсменов такие старты стали первым опытом. Они отметили, что регата позволила не только научиться работать с парусом и веслами, но и стать настоящей командой: в гонке важен вклад каждого участника и умение действовать слаженно.

Организаторами соревнований стали Центральный спортивный клуб Армии, Федерация морского многоборья Московской области, межрегиональное общественное движение «Я люблю Родину» и региональная общественная организация «Добровольное объединение молодежи „Подросток и Мир“».