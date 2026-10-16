Производство оборудования для очистки диоксида углерода запустят в Дубне

Компания «Пламя 2.0» получила разрешения на запуск производственно-складского объекта на площадке особой экономической зоны «Дубна» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии будут разрабатывать и производить оборудование для получения и очистки диоксида углерода. Плановый объем инвестиций в запуск импортозамещающего производства составляет 150 млн рублей.

«Ежегодно здесь будут производить оборудование производственной мощностью 22 тысячи тонн диоксида углерода», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

В рамках первого этапа проекта построено одноэтажное производственно-складское здание общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Планируемая общая площадь производственного комплекса — 1,8 тысячи квадратных метров.

Диоксид углерода применяется в химической промышленности, металлургии, производстве электроники, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике. На новом заводе будут выпускать в том числе продукт пищевого качества, что позволит использовать его в пищевой промышленности.

Проект реализует дочерняя компания ООО «Пламя». На рынке станций производства углекислого газа компания работает с 2015 года.