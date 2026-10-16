Единороссы Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военнослужащим

На этой неделе из Подмосковья в зону спецоперации направили технику, медикаменты, продукты и другие необходимые вещи. Всего с начала этого года из Московской области доставили более 2,7 тысячи тонн грузов. Поддержка участников СВО и их родных – одно из ключевых направлений народной программы партии.

Из Люберец по запросу бойцов на передовую отправили питбайк, который поможет военнослужащим быстрее передвигаться по сложной местности и выполнять задачи там, где необходимы манёвренность и скорость.

«Наша задача — оперативно реагировать на обращения с передовой и обеспечивать военнослужащих тем, что действительно нужно им в работе. Важно, чтобы ребята знали: дома о них помнят, их ждут и делают всё возможное, чтобы поддержать», — отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско.

Кроме того, волонтёрам движения «Ангелы Победы» из Дзержинского передали материалы для изготовления маскировочных сетей, которые они плетут по собственной технологии, позволяющей имитировать лесную чащу.

Из Дмитровского округа участнику СВО с позывным «Патриот» направили помощь в ответ на его запрос. В состав груза вошли газовые баллоны от Икшинской школы, медикаменты, собранные группой «Своих не бросаем», и продуктовые наборы.