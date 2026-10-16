Единороссы Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военнослужащим
На этой неделе из Подмосковья в зону спецоперации направили технику, медикаменты, продукты и другие необходимые вещи. Всего с начала этого года из Московской области доставили более 2,7 тысячи тонн грузов. Поддержка участников СВО и их родных – одно из ключевых направлений народной программы партии.
Из Люберец по запросу бойцов на передовую отправили питбайк, который поможет военнослужащим быстрее передвигаться по сложной местности и выполнять задачи там, где необходимы манёвренность и скорость.
«Наша задача — оперативно реагировать на обращения с передовой и обеспечивать военнослужащих тем, что действительно нужно им в работе. Важно, чтобы ребята знали: дома о них помнят, их ждут и делают всё возможное, чтобы поддержать», — отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско.
Кроме того, волонтёрам движения «Ангелы Победы» из Дзержинского передали материалы для изготовления маскировочных сетей, которые они плетут по собственной технологии, позволяющей имитировать лесную чащу.
Из Дмитровского округа участнику СВО с позывным «Патриот» направили помощь в ответ на его запрос. В состав груза вошли газовые баллоны от Икшинской школы, медикаменты, собранные группой «Своих не бросаем», и продуктовые наборы.
«С 2019 года занимаюсь сбором и доставкой помощи в зону СВО. Стараюсь передавать её адресно: ребятам особенно нужны медикаменты, теплая одежда, также много запросов на электротехнику и стройматериалы», – рассказал волонтер, представитель дмитровского отделения «Единой России» Михаил Петровичев.
В Богородском округе депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Ольга Попова по просьбе супруги участника СВО передала строительные инструменты. Кроме того, парламентарий встретилась с военнослужащим, прибывшим в краткосрочный отпуск, и передала для его сослуживцев необходимые вещи: генератор, тепловые пушки, портативную зарядную станцию и маскировочные сети.
«Продолжаем поддерживать героев, которые каждый день выполняют задачи, требующие не только мужества, но и материально-технического обеспечения. По запросу нашего земляка, который выполняет свой долг в зоне СВО, собрали необходимую помощь. Это поможет военнослужащим согреться в холода, оставаться на связи и чувствовать, что за спиной у них надёжный тыл», — подчеркнула Ольга Попова.
Напомним, в прошлом году подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации свыше пяти тысяч тонн гумпомощи, а всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили более 20 тысяч тонн грузов. Присоединиться к сбору гумпомощи может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.