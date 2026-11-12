В Подмосковье более 5 тысяч студентов колледжей отметили День экономиста

Более пяти тысяч обучающихся колледжей Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню экономиста. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках праздника «Навигаторы детства» вместе со студентами профильных учреждений СПО организовали мероприятия о возможностях и перспективах работы в экономической сфере. Участники онлайн-акции «Экономика в жизни» подготовили изображения с подписями, в творческой форме раскрывающие экономические явления.

Профориентационный мастер-класс «Финансовый конструктор» познакомил школьников 7–9 классов с основами финансовой грамотности. Игроки распределяли условный доход по статьям расходов с учетом непредвиденных ситуаций, а студенты анализировали работы школьников и предлагали более рациональные решения.

На встрече «От учебы до карьеры» студенты пообщались с практикующими экономистами, бухгалтерами и представителями кадровых служб предприятий. Эксперты рассказали о востребованных компетенциях и возможностях карьерного роста.

«Финансовая грамотность и понимание экономических процессов — важные навыки для современного человека. Такие мероприятия помогают молодежи не только познакомиться с профессией экономиста, но и научиться применять полученные знания в повседневной жизни, осознанно планировать будущее и принимать ответственные решения», — заявил руководитель Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.