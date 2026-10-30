Новую гостиницу в Люберцах планируют достроить в сентябре 2027 года

В Люберцах продолжается строительство 21-этажной гостиницы категории «три звезды» на Волковской улице. По данным Главгосстройнадзора Московской области, готовность объекта составляет около 39%. Завершить работы планируют в сентябре 2027 года.

Сейчас на площадке возводят наружные и внутренние стены, формируют оконные проемы и устанавливают внутренние инженерные системы.

В здании оборудуют 1,6 тысячи номеров. Гостиница сможет одновременно принимать более 2,4 тысячи человек. Для гостей с ограниченной мобильностью предусмотрено 60 специально адаптированных номеров.

На трех верхних этажах разместят номера с высокими потолками и панорамными окнами. Для посетителей, прибывающих на автомобилях, оборудуют подземную парковку с лифтовым сообщением с этажами гостиницы.

Общая площадь здания превысит 78 тысяч квадратных метров.