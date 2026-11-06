360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жители Подмосковья более 400 тысяч раз заказали выписки из поликлиники онлайн

    Создано с помощью ИИ
    Фото: Создано с помощью ИИ/Мингосуправления МО

    В 2026 году жители Московской области воспользовались онлайн-сервисом получения выписки из поликлиники более 400 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

    Выписка из амбулаторной карты выдается, если пациент прикреплен к подмосковной поликлинике. Документ содержит сведения о состоянии здоровья: протоколы осмотров, результаты анализов и исследований, данные о вакцинации и назначениях.

    Выписка может понадобиться при переезде, для консультации у другого специалиста, если нужно получить второе мнение, для суда или выплаты страховки.

    Чтобы оформить документ, нужно авторизоваться на региональном портале, на главной странице нажать «Прочее», найти раздел «Полезное» и перейти в «Цифровые сервисы здравоохранения». После этого в карточке пациента нужно нажать на «Электронные медицинские документы».

    Информация из амбулаторной карты также доступна в приложении «Добродел» в разделе «Здоровье» — «Медкарта» — «Медицинские документы». Помимо выписки из медицинской карты, в Подмосковье онлайн можно получить и ряд других справок.

    Читайте также

    Выставку тактильных картин открыли в Раменском

    Спектакли и концерты пройдут в Раменском округе вечером 3 ноября

    Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по самбо

    В Подмосковье вечером 3 ноября загруженность дорог достигла 6 баллов

    Музей «Мелихово» в Чехове присоединится к акции «Ночь искусств»

    В Серпухове проведут экскурсию с тифлокомментированием 12 ноября

    Стадион «Мещера» в Егорьевске капитально отремонтировали

    В Подмосковье расчистили 207 километров берегов в рамках акции «Вода России»

    Акцию по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

    В Заречье откроют участковый пункт полиции в жилом доме

    Спортсмены из Подмосковья взяли серебро и бронзу на турнире «Москва — Вселенная каратэ 2026»

    Депутат Госдумы провел урок мужества для кадетов Солнечногорска