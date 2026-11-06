Жители Подмосковья более 400 тысяч раз заказали выписки из поликлиники онлайн

В 2026 году жители Московской области воспользовались онлайн-сервисом получения выписки из поликлиники более 400 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Выписка из амбулаторной карты выдается, если пациент прикреплен к подмосковной поликлинике. Документ содержит сведения о состоянии здоровья: протоколы осмотров, результаты анализов и исследований, данные о вакцинации и назначениях.

Выписка может понадобиться при переезде, для консультации у другого специалиста, если нужно получить второе мнение, для суда или выплаты страховки.

Чтобы оформить документ, нужно авторизоваться на региональном портале, на главной странице нажать «Прочее», найти раздел «Полезное» и перейти в «Цифровые сервисы здравоохранения». После этого в карточке пациента нужно нажать на «Электронные медицинские документы».

Информация из амбулаторной карты также доступна в приложении «Добродел» в разделе «Здоровье» — «Медкарта» — «Медицинские документы». Помимо выписки из медицинской карты, в Подмосковье онлайн можно получить и ряд других справок.