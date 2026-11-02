Студенты Одинцовского филиала МГИМО выступили на международной конференции

Для студентов Международного института энергетической политики и дипломатии коммуникации давно стали частью профессионального развития: от работы в медиакоманде Института до участия в научных клубах и международных проектах.

В студенческий день конференции София Матросова представила свой доклад на секции «Брендинг в XXI в.: теоретические подходы и современные практики», а Ярослава Овчинникова выступила на секции «Кросс-культурные коммуникации и международные связи с общественностью: вызовы и стратегии».

Важно добавить, что будущим энергодипломатам такие площадки дают возможность отточить навыки, без которых не обходится ни одна международная сделка: умение говорить с разными аудиториями, выстраивать связи и отстаивать свои идеи.