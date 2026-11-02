Экологическая акция «Миллион деревьев» прошла в Люберцах

31 октября, в городе Дзержинском городского округа Люберцы состоялась экологическая акция в рамках проекта «Миллион деревьев». Местом проведения выбрали сквер имени Б. К. Громцева.

Проект реализуется по инициативе благотворительного фонда «Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири». Участниками экологического десанта стали эко-активисты фонда, представители Общественной палаты Московской области, Совета депутатов и администрации округа, волонтеры МЦ «Лидер», общественники, сотрудники предприятий и неравнодушные жители. Многие горожане пришли семьями.

«Первые посадки в этом году прошли на Дальнем Востоке, в Хабаровском и Алтайском краях, в Москве, Московской и Ярославской областях. И сегодня мы в городском округе Люберцы высаживаем дубы и клены. Проводим завершающую акцию этого сезона», — отметил заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Олег Балаев.

Совместными усилиями на нескольких участках нижнего яруса сквера высадили саженцы дубов и кленов, привезенные из питомников. Как отмечают специалисты, эти деревья наиболее подходят для городских скверов и парковых территорий.