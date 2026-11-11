Поликлиника на улице Маковского в Одинцове открылась после ремонта

В Одинцове завершился ремонт поликлинического отделения № 4 на улице Маковского. Медицинское учреждение обслуживает около 25,5 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Чтобы не прерывать прием пациентов, ремонт организовали в два этапа. Сначала работы провели на втором этаже, пока первый продолжал функционировать в обычном режиме. После завершения этого этапа медперсонал временно переместили в обновленные помещения, а строители приступили к ремонту первого этажа.

По словам главного врача Ивана Каприна, такой порядок позволил сохранить доступность медицинской помощи на протяжении всего периода работ.

Теперь в отделении принимают 12 терапевтов, а также хирург, уролог и оториноларинголог. Для пациентов оборудовали кабинеты забора крови, вакцинации, рентгенодиагностики и физиотерапии. В ближайшее время планируется открыть кабинет ультразвуковой диагностики.

Поликлиника находится по адресу: улица Маковского, дом 22. Записаться к врачу можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».