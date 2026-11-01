Делегация духовенства из Африки посетила православную гимназию в Лобне

Православная гимназия во имя святителя Филарета Московского в Лобне 30 октября приняла делегацию духовенства из африканских стран. Встреча прошла в рамках саммита «Россия — Африка».

В составе делегации — священники и директора православных школ из Танзании, Кении, Уганды, Демократической Республики Конго и Центральной Африканской Республики. Гостей поприветствовали глава Лобни Анна Кротова и председатель городского Совета депутатов Владимир Букин.

«Забота о подрастающем поколении и верность духовным ориентирам объединяют нас вне зависимости от расстояний и границ. Уверена, что гости почувствуют наше гостеприимство, а эта встреча станет основой для крепкой дружбы и новых совместных проектов», — подчеркнула Анна Кротова.

Учащиеся, педагоги и родители гимназии подготовили для гостей концертную программу. Несколько учителей и учеников выступили в роли экскурсоводов и переводчиков: гости прошли по классам и познакомились с опытом учебного заведения.

Директор гимназии, настоятель Филаретовского храма протоиерей Димитрий Григорьянц также курирует 228 православных школ по всей России, поэтому обмен опытом в сфере воспитания и заботы о детях оказался полезным для всех.

Гостей познакомили с духовной жизнью и наследием Лобни. Сегодня в городе действуют семь храмов и часовня, ведутся работы по реконструкции старейшей Спасской церкви, а рядом с гимназией продолжается строительство храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Представители учебного заведения выразили надежду, что встреча станет толчком для дальнейшего развития дружбы между православными образовательными учреждениями двух континентов.