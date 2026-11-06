Новорожденную весом 960 граммов выходили в перинатальном центре в Наро-Фоминске

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра спасли жизнь девочке, родившейся значительно раньше срока. Полина появилась на свет на 25-й неделе беременности с весом 960 граммов и ростом всего 33 сантиметра, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Новорожденной потребовалась интенсивная медицинская помощь. Благодаря усилиям специалистов уже спустя две недели девочка смогла дышать самостоятельно. К моменту перевода из реанимации в отделение патологии новорожденных ее вес увеличился до 1580 граммов.

«Полина — малышка с характером. В ее случае нам часто приходилось отходить от стандартных схем лечения, и она всегда откликалась. Огромную роль и сыграла система открытой реанимации: у мамы была возможность каждый день приезжать к малышке и практиковать метод кенгуру. Это тот самый пример, когда командная работа и участие семьи дают результат, ради которого мы работаем», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Иван Шеховцов.

В перинатальном центре отмечают, что положительных результатов удалось добиться благодаря совместной работе медиков и семьи. Врачи рассчитывают вновь встретиться с Полиной на традиционных праздниках для детей, появившихся на свет раньше срока.