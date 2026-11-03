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    День открытых дверей прошел в Воскресенском колледже

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

    Первый в новом учебном году День открытых дверей провели в Воскресенском колледже. В мероприятии приняли участие специалисты компании «Мособлэнерго».

    Энергетики представили на стендах информацию о деятельности компании. Школьникам рассказали о возможностях профессиональной реализации в одной из крупнейших энергосетевых компаний региона. Ребята и их родители смогли ознакомиться со специальностями, по которым выпускники колледжа после его окончания смогут работать в электросетевой компании.

    Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что принципиально важно выстраивать бесшовную систему «колледж — предприятие».

    «На примере Воскресенского производственного отделения мы наглядно продемонстрировали абитуриентам полную карту их будущей жизни: от получения профильной специальности до социальных гарантий, непрерывного повышения квалификации и карьерного роста в одной из крупнейших компаний региона. Энергетика дает молодежи понятную и стабильную жизненную траекторию»,  — подчеркнул министр.