День открытых дверей прошел в Воскресенском колледже

Первый в новом учебном году День открытых дверей провели в Воскресенском колледже. В мероприятии приняли участие специалисты компании «Мособлэнерго».

Энергетики представили на стендах информацию о деятельности компании. Школьникам рассказали о возможностях профессиональной реализации в одной из крупнейших энергосетевых компаний региона. Ребята и их родители смогли ознакомиться со специальностями, по которым выпускники колледжа после его окончания смогут работать в электросетевой компании.

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов отметил, что принципиально важно выстраивать бесшовную систему «колледж — предприятие».

«На примере Воскресенского производственного отделения мы наглядно продемонстрировали абитуриентам полную карту их будущей жизни: от получения профильной специальности до социальных гарантий, непрерывного повышения квалификации и карьерного роста в одной из крупнейших компаний региона. Энергетика дает молодежи понятную и стабильную жизненную траекторию», — подчеркнул министр.