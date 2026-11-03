Онлайн-ярмарку вакансий бюджетной сферы проведут в Подмосковье 13 ноября

В Подмосковье 13 ноября с 12:00 до 14:00 пройдет «Онлайн-ярмарка трудоустройства — 2026. Бюджетная сфера». Соискатели смогут познакомиться с вакансиями государственных и муниципальных учреждений региона, узнать об условиях работы и записаться на собеседование, не выходя из дома.

Среди работодателей — Клинская, Шатурская, Подольская, Орехово-Зуевская и Люберецкая больницы, «Мособлмедсервис», Центр спортивной подготовки сборных команд России, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России и колледж «Подмосковье». Вакансии представят в здравоохранении, образовании, культуре, государственном управлении и других сферах.

«Мы проводим онлайн-ярмарки, чтобы жители Подмосковья могли напрямую общаться с работодателями и выбирать подходящие вакансии, не тратя время на поездки», — рассказала заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева. По ее словам, предыдущие встречи уже принесли результаты: соискатели прошли собеседования, а некоторые нашли новую работу.

Участникам предложат официальное трудоустройство и разные графики, включая сменную работу и частичную занятость. Отдельные работодатели предлагают дополнительные социальные гарантии, корпоративный транспорт и питание — конкретные условия зависят от организации и выбранной вакансии.

Во время эфира представители учреждений расскажут о требованиях к кандидатам, условиях труда и перспективах профессионального роста. Зрители смогут задать вопросы и записаться на собеседование. Для участия достаточно телефона или компьютера с доступом в интернет, трансляция пройдет на платформах VK Видео и Rutube.

Участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке: https://mosregjob.ru/yarmarka_rabota-v-mo