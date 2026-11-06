Более 230 человек включили в реестр наставников в Подмосковье

В Московской области в реестр наставников включили более 230 человек, еще свыше тысячи кандидатов подобрали на эту роль. Об этом сообщило Министерство социального развития региона.

По данным ведомства, почти 200 детей уже имеют рядом взрослого наставника. Министр социального развития области Андрей Кирюхин отметил, что наставничество — это живое участие в жизни ребенка.

«Мы видим, как меняются дети, когда рядом появляется человек, готовый не поучать, а поддерживать, не осуждать, а направлять», — сказал Кирюхин.

Один из наставников — иерей Димитрий Шаповалов из Коломенской епархии (городской округ Коломна). По его словам, идея наставничества близка каждому христианину, а для священника она является естественным продолжением служения.

Педагог Екатерина Гурьева из Подольска стала наставником для двух подростков, Миши и Олега, которые пришли в ее школу в августе после правонарушений, совершенных летом. Первые недели ушли на установление контакта: разговоры о мотоциклах, играх и планах на будущее. Затем начались совместные выходы на школьные спортивные турниры, городские встречи с ветеранами и экскурсии.

Работа по подбору и обучению наставников продолжается в каждом округе региона. Стать наставником может любой совершеннолетний житель Подмосковья, прошедший специальное обучение. Заявление на включение в реестр принимают через личный кабинет на сайте dobro.ru в разделе «Стать наставником». После включения стать наставником можно с согласия ребенка и его законных представителей.