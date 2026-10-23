Подмосковные рестораны примут участие во всероссийском фестивале

Десять ресторанов из Подмосковья принимают участие в юбилейном X Российском ресторанном фестивале, который проходит с 5 по 25 октября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Заведения из Мытищ, Красногорска, Дмитрова, Реутова, Истры и Одинцово вошли в число 700 ресторанов из более чем 50 городов страны, участвующих в фестивале. Партнер фестиваля — национальный туристический бренд Discover Russia — отобрал в каждом регионе-участнике сеть заведений, которые лучше всего отражают местную гастрономическую культуру.

Современный гастрономический портрет Подмосковья в сети Discover Russia представляет ресторан «Корабль» из городского округа Мытищи. Фестивальные сеты можно попробовать в ресторанах-участниках: в Дмитрове — «Зеленое озеро»; в Красногорске — «Наво» и «Кафе Серкл»; в Мытищах — Pasta Casa 39, Spletnicy cafe и «Корабль»; в Истре — «Весна Новая Рига»; в Реутове — DUNE; в Одинцовском городском округе — «Подмосковные вечера» и «Золотой заяц».

Сети Discover Russia также можно найти в четырех регионах «Золотого кольца» — в ресторанах Москвы, Московской, Ярославской и Нижегородской областей.

По данным министерства, гастрономический туризм стал важным драйвером развития туристической отрасли. Целями таких фестивалей назвали выявление особенностей региональной гастрономии, поиск достойных внимания локальных продуктов, популяризацию местной кухни и знакомство с ней гостей, в том числе иностранных, что в итоге должно увеличить туристический поток в регионы России.