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    В Серпухове проведут экскурсию с тифлокомментированием 12 ноября

    Фото: Фото: Медиасток.рф

    12 ноября в Серпуховском историко-художественном музее состоится экскурсия по выставке «Русское искусство XVIII–XIX вв.» с тифлокомментированием. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Программа приурочена к Международному дню слепых. Экскурсия адаптирована для незрячих и слабовидящих посетителей: благодаря словесному описанию визуальных образов гости смогут составить полное представление о произведениях отечественной живописи.

    Посетители познакомятся с основной экспозицией русского искусства, расположенной в исторических интерьерах Особняка купцов Мараевых. Маршрут охватит основные направления живописи русских художников указанного периода — от становления портретного жанра до знаковых произведений мастеров Абрамцевского художественного кружка.

    Начало экскурсии в 15:00, ограничение по возрасту 12+. Участие бесплатное, но необходимо приобрести бесплатный билет на сайте Серпуховского историко-художественного музея (https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/ekskursiya-po-vystavke-russkoe-iskusstvo-xviii-xix-vv-s-tiflokommentirovaniem-k-mezhdunarodnomu-dnyu-slepyh/), так как количество мест ограничено.

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