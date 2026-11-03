Концерт ко Дню народного единства прошел в поселке имени Цюрупы в Воскресенске

1 ноября в Доме культуры поселка городского типа имени Цюрупы состоялось торжественное мероприятие «Моя Россия — моя страна», приуроченное ко Дню народного единства. В рамках встречи прозвучали приветственные слова представителей духовенства и ветеранской организации, а также была организована концертная программа.

С приветственным словом к гостям обратился настоятель Георгиевского храма протоиерей Николай Зверев, который напомнил о духовных истоках единения российского народа. Руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура в своем выступлении затронул тему защиты Отечества и важности гражданской сплоченности.

Концертная программа включала народные песни и динамичные композиции, отражающие культурное наследие страны. Зрители тепло встретили сольные выступления вокалистов, продемонстрировавших высокий уровень исполнительского мастерства.

Организаторы отметили, что празднование Дня народного единства является не только данью исторической памяти, но и напоминанием о том, что будущее страны строится на солидарности и верности общим ценностям.