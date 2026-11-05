Более 900 контейнерных площадок модернизировали в Подмосковье с начала года

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области завершается пятый этап программы по обновлению инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов. В 2026 году работы запланировали на 950 контейнерных площадках, из них на 821 объекте модернизация уже полностью завершена. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На 129 оставшихся площадках работы продолжаются. В рамках программы на 223 объектах также предусмотрено обустройство твердого покрытия.

Пятерку муниципалитетов, полностью выполнивших годовой план, составили Красногорск, Мытищи, Люберцы, Ленинский округ и Балашиха. В Красногорске обновили 54 площадки, в Мытищах — 49, в Люберцах — 47, в Ленинском округе — 34, в Балашихе — 29.

В 2024–2025 годах в регионе привели в порядок более двух тысяч контейнерных площадок. На 2027–2028 годы намечено обновление еще 2,8 тысячи объектов.

При строительстве новых площадок особое внимание уделяют использованию вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов. По словам министра Игоря Даниленко, такие конструкции отличаются долговечностью и практичностью.

Программа направлена на создание удобной для жителей инфраструктуры сбора отходов, в том числе на увеличение количества контейнеров для ТКО.