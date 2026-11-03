Рузский регоператор принял 2,3 тысячи обращений в МФЦ в октябре

Более 2,3 тысячи потребителей воспользовались услугами Рузского регионального оператора на базе МФЦ в октябре. Еще 147 договоров на обращение с твердыми коммунальными отходами компания заключила с юридическими лицами.

В многофункциональных центрах жители могут получить консультации по вопросам обращения с ТКО, оформить договоры, а также разобраться с начислениями и перерасчетами. Специалисты помогают посетителям без предварительной записи.

Как ранее сообщал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в регионе уже работают более 25 точек обслуживания региональных операторов. Сеть продолжает расширяться, чтобы жители могли обращаться за необходимой помощью в удобных для них местах.

Получить услуги регоператоров в МФЦ можно в нескольких городских и муниципальных округах Подмосковья. Сотрудничество организовано в рамках регионального проекта. Адреса офисов опубликованы на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.