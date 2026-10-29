Замену бордюров включат в программу ямочного ремонта в Подмосковье в 2027 году

С 2027 года в Подмосковье начнут применять комплексный подход к ремонту дорожного покрытия и благоустройству дворов. Замену поврежденного бортового камня будут проводить одновременно с ямочным ремонтом асфальта картами площадью более 25 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном министерсвте по содержанию территорий.

Новая схема объединит эти работы в рамках действующей программы ямочного ремонта. Она распространяется на участки, где необходимо заменить ряд бордюров или восстановить отдельные элементы. Финансирование предусмотрено как в рамках содержания территорий, так и по программе ремонта асфальта картами.

Такой подход позволит избежать ситуаций, когда после укладки нового асфальта остаются разрушенные бордюры или, наоборот, обновленный бортовой камень соседствует с поврежденным покрытием.

Сейчас муниципалитеты формируют адресные перечни объектов и определяют объем работ на 2027 год. Финансирование и запуск программы начнутся в следующем году.

Жители могут направить заявки на включение дворовых территорий в программу благоустройства на 2027 год через муниципалитеты до 1 ноября 2026 года.

«Наша задача — подготовить адресный перечень заблаговременно, чтобы в новом году подрядные организации могли приступить к работам без задержек. Итоговый план будет утвержден до 1 февраля 2027 года», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.