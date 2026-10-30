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    Родители в Подмосковье открыли электронный дневник 78,8 тыс. раз

    Фото: медиасток.рф

    С 1 сентября электронный дневник в мобильном приложении «Добродел» открывали 78,8 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Сервис позволяет узнать расписание уроков на день и неделю, домашние задания, оценки и рейтинг школьника в классе. Для доступа нужно авторизоваться через подтвержденную учетную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Электронный дневник».

    В этом же разделе можно следить за геолокацией ребенка. Для этого на его телефон нужно установить приложение «Моя школа.Спутник», открыть электронный дневник в «Доброделе» на телефоне родителя и нажать на значок геотрекинга в правом верхнем углу. Профиль ребенка должен быть привязан к профилю родителя в МЭШ.

    «Добродел» — единое мобильное приложение с информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/app.

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