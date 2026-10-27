Еще 8 тысяч бутылок алкоголя изъяли из оборота в Подмосковье из-за нарушений

С начала года инспекторы Минсельхозпрода Московской области проверили 579 торговых объектов и выявили более 160 нарушений правил продажи алкоголя. По результатам проверок составили 141 протокол, материалы передали в суд. Из незаконного оборота изъяли почти восемь тысяч бутылок спиртного.

Одно из основных требований касается расположения магазинов. Торговые точки, где продают алкоголь, должны находиться не менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений. Для медицинских организаций установлены ограничения от 15 до 70 метров в зависимости от типа объекта. Также запрещена продажа спиртного во внутренних дворах многоквартирных домов и в нестационарных торговых объектах. Для некоторых магазинов в пристройках к жилым домам предусмотрены исключения.

Чаще всего инспекторы фиксировали торговлю алкоголем в запрещенных зонах — выявлено 110 таких случаев. Среди других нарушений — отсутствие регистрации операций в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкоголя, продажа без лицензии или после 23:00, а также несоблюдение правил маркировки и лицензионных требований.

Всего с начала года из незаконного оборота изъяли 6,6 тысячи бутылок пива и 1,1 тысячи бутылок крепкого алкоголя. Еще 165 единиц пива и пивных напитков направили на уничтожение. За серьезные нарушения предпринимателям грозит приостановление или аннулирование лицензии. В арбитражные суды уже направили три дела об аннулировании разрешений, еще по двум лицензиям действие приостановили.