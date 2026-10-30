Более 150 медиков трудоустроились в села Подмосковья с начала года

Медицинские работники, которые устраиваются в учреждения здравоохранения в подмосковных селах, могут получить единовременную выплату по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С начала года участниками программы стали более 150 специалистов, сообщили в региональном Минздраве.

«Для нас важно, чтобы жители небольших и отдаленных населенных пунктов могли получать медицинскую помощь рядом с домом. Поэтому мы продолжаем привлекать специалистов в сельские медучреждения. С начала года в Подмосковье трудоустроились более 150 „земских“ медицинских работников», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Размер выплаты зависит от должности специалиста и расположения населенного пункта. Врачи могут получить один или 1,5 миллиона рублей, представители среднего медицинского персонала — 500 тысяч или 750 тысяч рублей.

Присоединиться к программам могут специалисты разных направлений: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, онкологи, рентгенологи и врачи общей практики. Участвовать также могут фельдшеры и другие представители среднего медицинского персонала.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в кадровую службу медицинской организации. Подробная информация о программах и других мерах поддержки медработников размещена на сайте rabota-vrachom.ru.