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    В Подмосковье бережливому производству обучили более 800 сотрудников

    Фото: Мининвест МО

    Обучение инструментам бережливого производства за девять месяцев 2026 года прошли более 800 сотрудников подмосковных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Занятия в рамках федерального проекта «Производительность труда» провели эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Сотрудников учили выявлять потери в процессах и внедрять улучшения в работе.

    «За три квартала этого года специалисты РЦК Московской области провели обучение для 814 сотрудников подмосковных компаний, что на 69% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

    Еще 63 человека прошли обучение и стали инструкторами по бережливому производству. Теперь они могут передавать полученные знания коллегам.

    «Для нас важно, чтобы полученные знания оставались внутри предприятия и применялись в ежедневной работе. Поэтому мы готовим специалистов, которые смогут самостоятельно обучать коллег и развивать культуру постоянных улучшений. Это позволяет предприятиям продолжать работу по повышению производительности и после завершения пилотного проекта», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Московской области Денис Медведев.

    Участие в проекте «Производительность труда» позволяет подмосковным предприятиям при поддержке экспертов РЦК Московской области бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства.

    Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

    О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

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