Сотрудники НИКИ детства разработали приложение для пациентов с пищевой аллергией

Специалисты НИКИ детства разработали приложение «АллергоМеню» для детей с пищевой непереносимостью и их родителей. Цифровой сервис помогает контролировать питание при исключении аллергенов и предотвращать дефицит необходимых организму питательных веществ, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Основной принцип работы приложения — формирование индивидуального рациона с учетом потребностей растущего организма. Алгоритм определяет суточную потребность в энергии, ориентируясь на основной обмен веществ и уровень физической активности ребенка. Затем система составляет меню без продуктов, вызывающих аллергическую реакцию, учитывая также возможные перекрестные реакции между аллергенами.

Чтобы ограничения в питании не приводили к дефициту витаминов и других важных нутриентов, приложение подбирает замену исключенным продуктам. Это помогает сохранить сбалансированность рациона и поддерживать нормальное физическое и психомоторное развитие ребенка. Данные о питании можно выгрузить в виде структурированного отчета и показать лечащему аллергологу для корректировки рекомендаций.

«Приложение „АллергоМеню“ создано именно для того, чтобы диета оставалась не только безопасной с точки зрения аллергенов, но и полноценной с точки зрения питания. Это цифровой помощник, встроенный в реальную клиническую работу», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В отличие от обычных дневников питания, «АллергоМеню» не ограничивается учетом съеденных продуктов. Сервис разработан врачами и учеными института с учетом педиатрических норм и помогает компенсировать исключенные из рациона продукты, сохраняя пищевую ценность меню.

Авторами разработки стали доктор медицинских наук, профессор Одинаева Н. Д., доктор технических наук Портнов Н. М., доктор медицинских наук, профессор Кондратьева Е. И., кандидат медицинских наук Максимычева Т. Ю., Никонова Е. С., а также кандидат медицинских наук, доцент Шадрина В. В.