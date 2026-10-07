Глава округа Григорий Артамонов почтил память подольских курсантов

В Подольске почтили память героев, вставших на защиту столицы в 1941 году. В День памяти Подольских курсантов в городе прошли тематические мероприятия.

К мемориалу на улице Кирова пришли те, для кого история обороны Москвы — не просто дата в календаре. Глава округа Григорий Артамонов вместе со своими заместителями, депутатами, школьниками и другими жителями возложил цветы к монументу.

«Отмечая день рождения Подольска, мы вспоминаем не только о современных достижениях, но прежде всего о людях, составивших его немеркнущую славу. Героизм юношей стал частью характера нашего округа, его духовным стержнем. Наш долг — знать имена героев и бережно хранить правду о великом подвиге», — сказал Григорий Артамонов.

Продолжились памятные мероприятия в Троицком соборе, где состоялся молебен. В стенах храма звучали слова молитвы о упокоении воинов, отдавших жизнь за Отечество.