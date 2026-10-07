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    В Химках и Солнечногорске обустроили еще 2 тротуара

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В городских округах Химки и Солнечногорск обустроили два новых тротуара на региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Пешеходные дорожки общей протяженностью более 1,7 километра построили в рамках реализации показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    В Химках новый тротуар длиной более 700 метров появился в деревне Поярково между остановками «Владычино» и «Поярково». Жителям стало удобнее передвигаться как к остановочным пунктам, так и до жилых домов. Сейчас в округе продолжается обустройство еще одной пешеходной дорожки — на Пятницком шоссе в деревне Благовещенка.

    В Солнечногорске работы завершили на участке Пятницкого шоссе между деревнями Новая и Курилово. Тротуар длиной более километра ведет к остановочным пунктам, детскому саду № 77, средней общеобразовательной школе «Лесные озера», церкви Покрова Пресвятой Богородицы, сельскому дому культуры и фельдшерско-акушерскому пункту.

    Ранее в Солнечногорске обустроили еще три тротуара — в деревнях Редино, Горетовка и у деревни Тимоново. Строительство тротуаров в округе в рамках текущего ремонтного сезона завершено, общий объем работ составил более 3,5 километра.

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