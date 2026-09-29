Экологическая акция «Посади свое дерево» прошла в Солнечногорске

28 сентября в деревне Козино городского округа Солнечногорск прошла экологическая акция «Посади свое дерево». К озеленению территории присоединились около 150 человек.

Участниками стали сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, студенты колледжа «Подмосковье», сотрудники Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» и другие жители округа. На территории подготовили к высадке пять тысяч молодых сосен. Ранее на этом участке провели санитарную вырубку из-за распространения короеда, и теперь участники помогают восстановить лесной массив. Для высадки сеянцев они применяют специальный инструмент — меч Колесова.



«Акция объединяет разные поколения и напоминает о том, что забота о природе начинается с личного участия. Уверена, что эти деревья станут важной частью восстановленного леса и будут радовать жителей округа долгие годы», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Ольга Гончар.

Всероссийский проект «Посади свое дерево» проводится с 2014 года. Инициатива направлена на восстановление зеленых насаждений, улучшение экологической обстановки и формирование ответственного отношения к природе.