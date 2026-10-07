Полуразрушенное здание бывших мастерских снесут в поселке Поливаново

В поселке Поливаново под Подольском начали сносить аварийное здание бывших мастерских. Одноэтажный объект площадью около 525 квадратных метров находится рядом с жилой застройкой и должен быть полностью разобран до середины октября. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Здание в Росинкином проезде состоит из шести помещений. Ранее здесь размещались гаражные мастерские, где ремонтировали и обслуживали автотранспорт больницы № 1 имени Н. А. Алексеева.

В середине 2010-х годов объект перестал использоваться. После этого помещение пустовало, а его состояние постепенно ухудшалось. Жители обращались с просьбой убрать заброшенное сооружение и привести в порядок прилегающую территорию.

Сейчас демонтаж проводится в рамках договора о комплексном развитии территории. Завершить работы планируется до середины октября.

В Подольске всего выявили 526 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 426 из них снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Это составляет 81% от общего числа выявленных объектов.

Работа по устранению таких объектов на территории округа будет продолжена.