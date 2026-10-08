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    В Подмосковье 8–10 октября ожидается третий класс пожарной опасности

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Московской области 8, 9 и 10 октября на большей части территории ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Наро-Фоминском лесничестве 8 и 9 октября прогнозируется первый класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Сергиево-Посадском — второй класс. 10 октября в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах ожидается первый класс, в Звенигородском и Талдомском — второй класс.

    На территории гослесфонда Московской области 7 октября возгораний не зафиксировано.

    По прогнозу, температура будет +9…15 градусов, ночью — +6…12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

    В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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