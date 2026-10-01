Подмосковных студентов предостерегли от новой схемы обмана с трудоустройством

Мошенники в последнее время нередко используют объявления о дистанционной работе, чтобы похищать банковские данные студентов. Схема начинается с предложения трудоустройства с гибким графиком, после чего соискателя под предлогом оформления корпоративной карты переводят на фишинговый ресурс, предупредили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

После онлайн-собеседования злоумышленники сообщают кандидату об успешном трудоустройстве и отправляют ссылку для получения «зарплатной карты». На самом деле она ведет на поддельный сайт, где у пользователя запрашивают данные банковской карты. Получив эту информацию, мошенники могут получить доступ к счету и использовать реквизиты в других преступных схемах.

Поводом для подозрений могут стать отсутствие трудового договора и информации о компании, требование перейти по сторонней ссылке или сообщить реквизиты личной карты и код из СМС. Также опасны просьбы сделать тестовый перевод либо заплатить за обучение, материалы или доступ к базе вакансий.

Перед трудоустройством специалисты советуют проверить работодателя: найти организацию в реестре ФНС, изучить официальный сайт и контакты, связаться с компанией по указанному там номеру и внимательно ознакомиться с договором. Переходить по сомнительным ссылкам из сообщений и вводить банковские данные на неизвестных ресурсах не следует.

Если банковская информация уже оказалась у мошенников, необходимо как можно скорее заблокировать карту и связаться с банком по официальному номеру. Также рекомендуется сменить пароли от банковских сервисов и электронной почты и обратиться в полицию.

Передавать персональные и банковские данные безопасно только после проверки работодателя и официального оформления трудовых отношений.