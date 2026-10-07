Хоккеист из Раменского округа вошел в состав сборной России

Денис Межуев добился выдающегося результата в спорте. Он официально вошел в состав национальной сборной России по хоккею на роликах.

Спортсмен из вырос в Гжели. В селе с 2008 года организовали команду по большому хоккею, но буквально через год задумались о создании коллектива на роликах. Основная задача была сделать хоккей универсальным видом спорта на все сезоны, так и зародился роллеркей.

Денис Межуев спустя годы тренировок вышел на новый уровень спортивного развития. Он попал в состав национальной сборной России по хоккею на роликах и уже отправился на масштабный турнир с новой командой.

Чемпионат мира пройдет с 11 по 18 октября в столице Парагвая — Асунсьоне. Соревнования будут включать Всемирные роллер-игры в рамках которых состоятся первенства мира по всем направлениям и дисциплинам роллер-спорта. Более 50 российских спортсменов примут в них участие, в их числе и Денис Межуев.