В Подмосковье оформили в собственность еще 5 тысяч гаражей и земельных участков

В Московской области с января по сентябрь 2026 года зарегистрировали право собственности на 4915 объектов по упрощенному порядку. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

В число оформленных объектов вошли 881 гараж и 4034 земельных надела под ними. Общая площадь вовлеченной в оборот земли достигла 107,2 тысячи квадратных метров.

Упрощенный порядок запустили на федеральном уровне осенью 2021 года. Он позволяет владельцам гаражей, которые пользовались боксами, но не могли распоряжаться ими по закону, оформить имущество в собственность.

Оформить объект можно, если здание возведено до конца 2004 года и участок выделялся гаражному кооперативу или конкретному человеку от предприятия, при котором кооператив создавался. Заявителю достаточно предъявить свидетельства о пользовании: справки от профкомов, членские книжки ГСК, старые чеки об уплате взносов или технические паспорта БТИ.

Амнистия распространяется только на капитальные объекты с фундаментом. Исключение — если земля изначально выделялась всему кооперативу на условиях бессрочного пользования. В регистрации откажут, если гараж признан самовольной постройкой в судебном порядке, возведен на земле для ИЖС или садоводства, является сборно-разборной конструкцией без монолитного фундамента либо представляет собой подземный паркинг в составе многоквартирного дома или торгового центра.

Если координаты участка отсутствуют в ЕГРН, собственнику придется заказать межевание у кадастрового инженера. Заявление подается через региональный портал госуслуг: нужно выбрать сервис «Предварительное согласование предоставления земельного участка» и загрузить сканы документов.

Изначально завершить упрощенную регистрацию планировали до 1 сентября 2026 года, однако Федеральным законом от 04.08.2026 № 305-ФЗ сроки продлили еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года.