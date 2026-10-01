Подмосковный психолог Алексеенко: внутренняя гибкость — основа удачных родов

Ожидание ребенка требует от женщины не только бытовых сборов, но и глубокой психологической адаптации к предстоящему событию. Как рассказали специалисты Наро-Фоминского перинатального центра, обретение внутреннего равновесия становится фундаментом для благополучного родоразрешения.

Роды — это живой, непредсказуемый процесс, который невозможно уложить в строгие рамки инструкций. Даже самая тщательная подготовка не дает гарантий, что события развернутся по намеченному сценарию. Истинная уверенность рождается не из тотального контроля, а из внутренней уверенности.

Сотрудники центра помогают будущим мамам найти личные точки опоры: научиться гибкости, доверять собственным ощущениям, концентрироваться на текущем моменте, не стесняться задавать вопросы и принимать помощь.

«Кажется, что чем больше знаем, тем меньше боимся, и это правда: знания дают опору. Но роды невозможно прожить по инструкции. Настоящая опора не в том, чтобы держать каждый шаг под контролем, а в уверенности: если что-то изменится, я смогу это встретить и не останусь одна. Опора — это не обязанность выдержать все самой. Иногда опереться на себя означает позволить другим позаботиться о тебе. И это тоже сила», — подчеркнула психолог Наро-Фоминского перинатального центра Ирина Алексеенко.

Специалисты учреждения бережно и с глубоким уважением к каждой истории сопровождают женщин на пути к материнству. Записаться на индивидуальную консультацию для обретения психологической устойчивости можно по телефону 8-800-550-30-03.