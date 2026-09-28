День открытых дверей в Академии гражданской защиты МЧС прошел в Химках

В Академии гражданской защиты МЧС России в Химках прошел день открытых дверей для школьников, будущих абитуриентов и их родителей. Гости познакомились с условиями обучения, работой спасательных подразделений и возможностями подготовки специалистов для ведомства.

27 сентября в Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Химках состоялся день открытых дверей. Участниками мероприятия стали школьники, будущие абитуриенты и их родители из Москвы, Московской области и других регионов России.

Многие посетители рассматривают возможность связать свою профессиональную жизнь со службой в спасательном ведомстве.

Для гостей провели экскурсии по учебно-материальной базе Академии. Они посетили учебные корпуса, специализированные классы, учебно-практические и спортивные комплексы, а также общежития. Об условиях обучения и проживания курсантов и кадетов рассказали сами обучающиеся.

На строевом плацу прошли показательные выступления. Специалисты пиротехнических подразделений и кинологический расчет Федерального государственного казенного учреждения «Центр по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“» продемонстрировали поиск пострадавших и обнаружение взрывоопасных предметов.

Главное управление МЧС России по Московской области представило мобильный пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также показало работу подразделений радиационной и химической защиты и инспекции по маломерным судам. Московское управление МЧС России познакомило гостей с образцами пожарного вооружения пожарно-спасательной части № 55.

Практические навыки участники смогли проверить во время тренинга «Практика 112», организованного научно-производственным объединением «Пульс». Гости отработали алгоритм действий в первые минуты после возникновения пожара. Кроме того, кафедра тактики и общевоенных дисциплин подготовила интерактивный тир, где желающие смогли попробовать свои силы в стрельбе.

Особый интерес у юных посетителей вызвал Чебурашка — символ помощи и готовности прийти на выручку.

Академия гражданской защиты МЧС России основана в 1992 году и расположена в микрорайоне Новогорск городского округа Химки. В вузе проходят обучение курсанты, студенты и кадеты. В мае 2022 года распоряжением Правительства Российской Федерации Академии присвоили имя генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика.