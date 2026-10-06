День учителя отметили в поселке Красково в Люберцах

Владимир Волков отметил, что работа педагога — не просто профессия, а настоящее призвание, требующее душевной щедрости, терпения и любви. Учителя передают детям знания, воспитывают подрастающее поколение, формируют характер и прививают любовь к родному краю и стране.

«Именно от них во многом зависит будущее Люберец и всей России», — добавил он.

Особые слова признательности глава округа адресовал ветеранам педагогического труда, которые сохраняют лучшие традиции отечественной школы и служат примером для молодых специалистов. Владимир Волков признался, что этот День учителя был для него особенно волнительным: в зале находилась его первая учительница Нина Круглова.

Люберцы — флагман образования Московской области. В 2026 году 27 школьников округа получили 100 баллов по ЕГЭ. По итогам прошлого учебного года три гимназии муниципалитета — № 41, № 16 и № 56 — вошли в десятку сильнейших школ Подмосковья, а Инженерно-технологический лицей — в топ-100 лучших школ региона.

Педагоги муниципалитета добились успехов и на региональном, и на всероссийском уровнях. Учитель начальных классов гимназии № 5 Людмила Фомина стала лауреатом конкурса «Первый учитель», педагог дополнительного образования Анна Сивякова вышла в финал конкурса «Сердце отдаю детям», а учитель информатики из гимназии № 16 «Интерес» Ольга Липатова стала лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший по профессии».