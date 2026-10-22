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    Свыше 80% услуг Минэкологии перевели в цифру в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    Минэкологии Московской области перевело в онлайн более 80% государственных услуг. Об этом сообщило министерство в Международный день без бумаги, который отмечается 22 октября.

    Всего ведомство предоставляет 31 вид услуг и электронных сервисов. Среди них — предоставление участков недр, регулирование выбросов в атмосферный воздух, водопользование, государственная экологическая экспертиза, содержание и разведение объектов животного мира и другие.

    В министерстве отметили, что цифровизация не только избавляет от бумажного документооборота или сокращает его, но и уменьшает время предоставления услуги и облегчает диалог ведомства с получателями.

    Международный день без бумаги учредили в 2010 году по инициативе Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями (AIIM). Россия присоединилась к акции в 2014 году.

    По данным экологов, экономия или переработка 1 тонны бумаги позволяет спасти 17 деревьев, сэкономить 26 тыс. литров воды, 240 литров горючего и 4 тыс. киловатт-часов электричества.

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